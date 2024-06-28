Таксист высадил девушку из машины из-за трости

Водитель такси в Нижнем Новгороде Александр З. потребовал от девушки выйти из машины, поскольку та села в салон с тростью. Об этом рассказал телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на саму пассажирку.

Как пишет телеграм-канал, девушку зовут Дарья, она работает юристом и вызвала машину, чтобы доехать до Арбитражного суда Волго-Вятского округа. Из-за травмы она находится на больничном.

«Я повредила колено, хожу с костылем: разрыв крестов, частичный надрыв задних связок, сдвиг мениска, бурсит. Сейчас жду операции. Вызвала такси “Яндекс”, тариф — “комфорт”. Водитель отказался меня везти из-за костыля, назвав меня инвалидом. Он сообщил, что мне нужна отдельная перевозка», — рассказала девушка телеграм-каналу.

«Осторожно, новости» опубликовали видеозапись, сделанную девушкой в салоне автомобиля. Телеграм-канал отмечает, что сначала водитель начал выполнять заказ, но затем остановился и потребовал, чтобы Дарья вышла из машины и вызвала другое такси.

Водитель заявил, что он «не хочет» везти Дарью из-за трости. Мужчина утверждал, что трость якобы не помещается в салон, хотя на видеозаписи видно, что трость лежит рядом с девушкой и не мешает водителю. Кроме того, водитель обвинил Дарью в том, что она не спросила разрешения сесть в машину с тростью и не убрала сумку в багажник. В итоге девушка вышла из такси.

Телеграм-канал отмечает, что Дарья обратилась в техподдержку «Яндекса», где ей пообещали провести проверку, установить наблюдение за работой водителя и не передавать ему заказы, «если он не будет соблюдать правила сервиса».

«Служба поддержки уже на связи с парком, где числится водитель. Деньги за поездку девушке уже вернули, сейчас мы пытаемся связаться с ней, чтобы детально разобраться в ситуации», — прокомментировали в «Яндексе» произошедшее.

Сервис также порекомендовал людям, которым нужна помощь при посадке в машину, пользоваться специальным разделом, В этом случае, как заявили в компании, водитель заранее получит уведомление о том, что пассажиру требуется дополнительная помощь.

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