Жителей Севастополя будут штрафовать за отказ в укрытии на частной территории

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил на заседании правительства, что в городе введут штрафы за недопуск на объекты частной собственности при включении сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК.

«Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала «воздушная тревога» и сигнала “внимание всем баллистика”. Я его подпишу. Юридические лица [заплатят] от 100 до 300 тысяч рублей за невыполнение указа», — заявил Развожаев.

Как утверждает замгубернатора Светлана Пирогова, сумма штрафа для физических лиц будет колебаться от трех до пяти тысяч рублей, для должностных — от 10 до 50 тысяч.

Как пишет ТАСС, накануне Развожаев сообщил, что власти Севастополя подготовили законопроект, обязывающий частных предпринимателей пускать на свою территорию всех граждан, которые пытаются укрыться от воздушной тревоги.

«Еще одна история, которая, к сожалению, часто при подобных ситуациях звучит в Севастополе. Это отсутствие доступа: из магазинов выгоняют, из еще каких-то объектов людей, которые пытаются укрыться», — рассказал губернатор. Он отметил, что исключения сделают для объектов, куда доступ граждан изначально запрещен, к примеру, для детских садов.

Ранее Развожаев также завил, что после крупной ракетной атаки на Севастополь 23 июня в городе появятся около 600 новых укрытий из железобетона — аналогичные устанавливаются в Белгородской области.

Помимо этого губернатор пообещал доработать систему оповещения с учетом того, что при ударе баллистическими ракетами у гражданского населения гораздо меньше времени добраться до безопасного места.

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