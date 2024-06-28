В Москву придет рекордная жара

В Москве ожидается аномальное повышение температуры — в июле воздух может прогреться до 34 градусов по Цельсию, передает РИА Новости со ссылкой на заявления синоптиков. По словам специалистов, такой жары в начале июля не было последние сто лет.

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в выходные температура воздуха может подняться до 32 градусов.

«В понедельник в пик жара может достичь +30-33 градуса, побив рекорд 1898 года — +32,6. Во вторник может быть еще на градус жарче, до +31-34, и этот день тоже претендует на рекорд, превзойдя показатели 1890 года, когда было +31,9. В среду к вечеру ожидаются ливни с грозой, при этом температура в дневные часы удержится на пике и составит +30-33 градуса. Она тоже может побить рекорд 1917 года, когда было +32,2», — пояснил он.

Тишковец также добавил, что днем показатели ультрафиолетового излучения могут достигнуть опасных значений — около 6-7 единиц — поэтому москвичам необходимо меньше находиться на солнце.

Из-за такой жары, как отмечает Тишковец, в Москве будут наблюдаться тропические ночи. Это явление, при котором температура воздуха намного превышает среднюю ночную отметку. По словам синоптика, в июле по ночам ожидается не менее +15-20 градусов.

В свою очередь, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что даже если температура воздуха в первые дни июля не достигнет таких рекордных значений, она все равно будет самой высокой за последние 90 лет.

«Пока пальму первенства XX века держит 1999 год, когда в Москве, на ВДНХ, было +31. Очевидно, что жары москвичам не избежать», — отметила она.

Значительное повышение температуры воздуха ожидается и в странах ЕС. Метеорологи, опрошенные агентством Bloomberg, отмечают, что в июле в Греции, Испании и Италии будет пик жары, а 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

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