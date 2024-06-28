Минздрав передумал лечить людей с РАС галоперидолом

Российское Министерство здравоохранения решило не принимать клинические рекомендации по лечению людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), согласно которым больных предлагалось лечить галоперидолом. Об этом сообщил психиатр Степан Краснощеков в своем телеграм-канале.

«Мы удержали позиции, мы стали на шаг ближе к выстраиванию адекватной системы помощи детям с РАС. И во второй раз нанесли поражение тем, кто пытается тащить нас в прошлое вместо будущего. Причем нанесли его открыто, публично, в правовом и научно-практическом поле», — написал Краснощеков.

Ведомство одобрило рекомендации, подготовленные Ассоциацией психиатров и психологов за научно обоснованную практику и Союзом педиатров России. Фонд «Антон тут рядом» отмечает, что клинические рекомендации — обязательный документ, которому должны следовать все врачи в стране.

В марте этого года Минздрав начал рассматривать другой проект рекомендаций от Российского общества психиатров. В нем, как пишет «Антон тут рядом», игнорировались достижения современной науки в области РАС и опыт, накопленный врачами в этой области в России.

В частности, в документе отрицалась польза прикладного анализа поведения — одного из методов лечения детей с аутизмом. Детям от двух лет для коррекции заболевания рекомендовалось применять галоперидол — нейролептик, разработанный еще в 1958 году.

Как отмечает The Insider, принятие клинических рекомендаций Российского общества психиатров означало бы возвращение к методам лечения РАС тридцатилетней давности. В свою очередь это стало возможным из-за отказа России принять новую международную классификацию болезней (МКБ).

Новую классификацию не приняли в России по инициативе депутатов Госдумы, которые заявили, что «нужно отказаться от внедрения тех норм МКБ, которые касаются проблематики половой принадлежности человека и темы ЛГБТ». В новой МКБ некоторые проявления сексуальности человека перестали считать патологией.

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