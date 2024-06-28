Фейковый Z-поэт выдавал нацистские стихи за патриотические и подружился с депутатами Госдумы 

Популярный среди депутатов Госдумы, сенаторов и провоенных общественных деятелей Z-поэт Геннадий Ракитин оказался антивоенным проектом, авторы которого выдавали стихи нацистских поэтов времен гитлеровской Германии за современную российскую «патриотическую» поэзию в поддержку войны в Украине и путинского режима. Об этом пишет журналист-расследователь Андрей Захаров.

По его словам, создатели страницы «Геннадия Ракитина» — его антивоенно настроенные знакомые. Фотография на странице «поэта» сгенерирована нейросетью, а его «творчество» — стихи нацистских поэтов, где Германия заменена на Россию, Гитлер — на Путина, а штурмовики НСДАП — на бойцов ЧВК Вагнера.

Эти переводы неизменно удостаиваются похвалы от подписчиков «Ракитина», среди которых не только Z-поэты и «военкоры», но и 95 депутатов Госдумы и 28 сенаторов Совета Федерации, в том числе Андрей Клишас и Дмитрий Рогозин.

Так, у «Геннадия Ракитина» есть стихотворение «Лидер», которое посвящено Владимиру Путину:

Ты как садовник, что в своем саду

Плоды трудов тяжелых пожинает.

Народ ликует, флаги в высоту

Взметнулись. Время тихо наступает.

По словам Захарова, это художественный перевод стихотворения «Фюрер» Эберхарда Меллера — нациста, антисемита и члена НСДАП.

«Ракитин» активно участвовал в конкурсах Z-поэзии. Например, в июне он вышел вышел в полуфинал в номинации «Стихи о защитниках Родины» всероссийского конкурса патриотической поэзии имени Твардовского. Организаторы даже прислали ему грамоту и портрет знаменитого советского поэта времен Великой Отечественной войны.

Однако, своим последним стихотворением создатели «Геннадия Ракитина» сознательно выдали себя. Вместо очередного «патриотического» произведения Z-поэт опубликовал на своей странице так называемый «стишок-пирожок»:

Геннадий долго издевался

Над z-стихами на стене,

В итоге хуй нарисовал он

Войне.

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