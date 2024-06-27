Водитель маршрутки отказался везти женщину с ребенком с аутизмом

Водитель маршрутки в Калининграде отказался везти женщину с ребенком с аутизмом и попросил их покинуть салон микроавтобуса. Об этом сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на рассказ очевидцев.

Как пишет издание, инцидент произошел 26 июня. На улице Фрунзе, расположенной в Ленинградском районе города, в маршрутку села женщина с шестилетним мальчиком. Во время поездки ребенок начал вести себя шумно.

«Ребенок сразу стал капризничать: в салоне стояли визги, ор, крики, очень сильно плакал, ручками махал. Мама как могла пыталась успокоить его, но безрезультатно», — рассказала изданию одна из свидетельниц произошедшего.

По словам очевидицы, когда маршрутка оказалась возле гостиницы «Калининград», водитель потребовал, чтобы женщина с ребенком вышли из салона, пригрозив тем, что он не будет продолжать рейс. Он объяснил это тем, что плохо себя чувствует.

«Она стала просить, чтобы не высаживали, малыш уже почти успокоился. Тогда шофер сказал остальным пассажирам, что дальше не поедет, надо всем выйти, платить за проезд не нужно», — пояснила собеседница издания.

Издание отмечает, что мнения пассажиров находящихся в салоне, разделились: одни встали на сторону женщины, другие — на сторону водителя, посоветовав женщине не брать ребенка с собой при поездках в общественном транспорте. Женщина выходить из маршрутки категорически отказалась.Тогда остальные пассажиры покинули салон и стали ждать следующего рейса.

«Клопс» отмечает, что смог связаться с пострадавшей. Женщину зовут Марина. В разговоре с изданием она рассказала, что похожее с ней уже случалось, но тогда водителя «вразумили находящиеся в салоне мужчины крепкого телосложения, не разрешившие никого высаживать».

«Мы ездим давно и все водители нас знают. Не ожидала такого инцидента», — отметила она.

Представители компании-перевозчика «Вест Лайн» в разговоре с изданием заявили, что по факту случившегося уже провели проверку. Водитель подтвердил компании, что во время рейса почувствовал себя плохо. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, после того, как пассажиры покинули салон, маршрутка направилась в гараж, отмечает «Клопс».

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