В Грузии женщину в шортах во время торнадо не пустили в церковь

В Грузии священник Грузинской православной церкви Алавердинского собора Святого Георгия не пустил в храм женщину, которая хотела укрыться там от торнадо. Причиной такого поступка стал ее внешний вид — она была одета в шорты.

Об этом в своих соцсетях написал бывший американский журналист Пол Римпл, который с 2000-х живет в Грузии и в последние годы работает там гидом. Внимание на публикацию Римпла обратило издание «Коса».

По словам журналиста, он был в Алаверди с группой туристов, когда они увидели торнадо. «Мы побежали в церковь, чтобы укрыться. Священник не впустил мою гостью, потому что она была в шортах. Я сказал, что идет торнадо. Он улыбнулся. Он не видел его, поэтому я ему показал. Он снова улыбнулся, как деревенский дурачок, и сказал “Нет”. Я не увидел у дверей ничего, чем ей можно было бы прикрыться, а в это время торнадо приближался. Мы снова попытались забежать в церковь, но он закричал “Нет!”. Торнадо надвигалось на нас, поэтому мы побежали ко входу и прижались в углу, пока оно проносилось мимо, переворачивая машины, сминая вывески и срывая крышу церкви», — описал Римпл случившееся подробнее в ответ на один из комментариев. Также он опубликовал видео, сделанное у церкви во время торнадо.

Как пишет «Коса», торнадо повредил купол Алавердского храма, а также вырвал с корнем деревья и перевернул несколько автомобилей. Кроме того, по словам местного митрополита, повреждения получили колокольня и инфраструктура внутри храма. О пострадавших в результате непогоды ничего не сообщалось.

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