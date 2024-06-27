НАТО попросили подержать убийства деятелей путинского режима

Оппозиционная группа «Съезд народных депутатов» призвала НАТО поддержать кампанию убийств сторонников режима Владимира Путина. Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, более 60 политиков, которые ранее работали в российской Госдуме, встретились в Варшаве с 21 по 25 июня, чтобы обсудить план по свержению российских властей. Участники «Съезда» предложили стратегию под названием «План победы», которая включает в себя расширение режима санкций и увеличение поставок оружия в Украину.

Политики утверждают, что достичь смены власти в России можно только силой. В предложенном ими плане сказано, что европейские страны «обязаны» поощрять «революционные действия» внутри России.

«Кремль уже развязал массовое кровопролитие, в результате которого ежедневно гибнут сотни россиян на линии фронта, а также многочисленные украинцы, как военные, так и гражданские лица. Поэтому применение силы против путинских убийц, их финансистов и пропагандистов морально оправдано… и необходимо для победы», — говорится в документе.

Политики намерены представить свой план на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в начале июля. The Times подчеркивает, что ранее лидеры НАТО не выражали большой поддержки идеям «Съезда». Кроме того, как пишет издание, пропаганда насилия и прежние связи членов «Съезда» с российской политической системой привели к скептицизму и неодобрению деятельности организации среди других оппозиционных фракций.

Как отмечает The Times, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев на встрече «Съезда» в Варшаве заявил, что свержение Путина — единственный способ закончить войну в Украине. Он также добавил, что Национальная республиканская армия (НРА) может призвать тысячи партизан в России взять в руки оружие.

«Съезд народных депутатов» был создан в ноябре 2022 года. В него вошли 106 бывших депутатов Госдумы, выступающих против войны в Украине и против режима Путина. Кроме того, по данным The Times, в «Съезд» предположительно входят несколько действующих депутатов на анонимных основаниях. Объединение действует как политическое крыло Легиона «Свобода России».

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