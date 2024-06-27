Пропагандист Соловьев поможет Высшей школе экономики собрать деньги на дроны 

Высшая школа экономики проводит сбор на покупку разведывательных дронов для российских военных. Средства собирают через фонд Владимира Соловьева. Об этом в интервью «Луганскому информационному центру» рассказал ректор ВУЗа Никита Анисимов.

По словам Анисимова, это уже не первый сбор, проводимый университетом. На войне в Украине находятся как мобилизованные сотрудники ВУЗа, так и студенты, которые уехали на фронт добровольно, попросив для этого академический отпуск. И всем им, как утверждает Анисимов, университет «собирает и привозит то, что может».

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«Например, мы покупали антенны. Парней разбомбили, и они нам позвонили, сказали, что “птички“ мешают им выйти и нужны антенны. Мы срочно собрали деньги и за 12 часов привезли новые антенны», — пояснил он.

На данный момент, по словам Анисимова, студентам, которые служат в разведывательном батальоне, не хватает разведывательных дронов.

«Мы объявили сбор на такие дроны, потому что это недешевое оборудование, но при этом оно служит расходным материалом. Мы стараемся, чтобы раз в два-три месяца от ВШЭ была поставка», — отметил он.

Также ректор добавил, что в ВШЭ образовалась патриотическая организация из студентов под названием «Белый ворон», которая общается с добровольцами, находящимися в Украине.

«Часть наших добровольцев — это, собственно, парни из этой организации, которые пошли на фронт. Мы поддерживаем их со стороны администрации. В общем каналы взаимодействия между Высшей школой экономики и фронтом есть», — рассказал Анисимов.

Кроме того, по словам Анисимова, администрация ВУЗа старается всячески поддерживать семьи российских военнослужащих. К примеру, помогает с предоставлением путевки в летний детский лагерь или с поиском репетитора.

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