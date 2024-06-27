Российский спутник развалился вблизи МКС

Российский спутник «Ресурс П» рассыпался на более чем 100 мелких обломков на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает NASA. Эту информацию также подтвердило Космическое командование Вооруженных сил США.

Как передает NASA, инцидент произошел 26 июня недалеко от Международной космической станции. Из-за разрушения спутника астронавты станции были вынуждены переместиться в безопасное место.

«После девяти вечера по восточному времени [NASA] проинструктировало экипаж, находящийся на борту космической станции. [Астронавтам] было приказано укрыться в соответствующих космических кораблях в качестве стандартной меры предосторожности <...>. Центр управления полетами продолжал следить за траекторией полета обломков. Примерно через час экипажу было разрешено покинуть космический корабль, и станция возобновила нормальную работу», — говорится в заявлении, опубликованном NASA в социальной сети X.

Как отметили в главном Космическом командовании ВС США (USSPACECOM) никаких дальнейших угроз обнаружено не было.

«Космическая служба США продолжает проводить плановые оценки взаимодействия для поддержания безопасности и устойчивости космической отрасли», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Спутник «Ресурс П», как отмечает ТАСС, разработан для «высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли».

В августе 2023 года российская станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с Луной. Сообщалось, что спутник «перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны». Планировалось, что станция совершит посадку в районе южной полярной области Луны и будет собирать там данные.

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