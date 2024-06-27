Редчайший резус-фактор крови нашли у москвича 

Столичные врачи обнаружили донора с ранее незарегистрированным вариантом антигена резус-фактора D. Об этом, как передает ТАСС, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, москвич впервые пришел сдавать кровь в рамках донорской акции.

«Ранее не зарегистрированный фенотип резус-фактора, который выявили у москвича, может в будущем спасти жизни. Ведь при трансфузии крайне важно учитывать не только группу крови, но и вариант резус-фактора донора и реципиента», — подчеркнула Ракова.

В свою очередь, в пресс-службе соцкомплекса правительства Москвы, уточнили, что во время первичного обследования необычного донора выяснилось, что у него вторая группа крови и D-отрицательный статус, то есть резус-фактор. Однако более глубокое тестирование показало, что определить точный фенотип антигена D у донора невозможно. В таких особых случаях для установления резус-статуса требуются молекулярно-генетические исследования.

«Фенотип, который встречается очень редко и только у небольшого процента людей, проживающих в определенной местности, называется редким. Если кому-то из таких людей требуется переливание крови, то подбор донора становится сложной задачей. Организм реципиента может начать вырабатывать антитела на донорскую кровь, если в ней присутствуют несовместимые антигены. Это может привести к тяжелым осложнениям», — пояснили в пресс-службе.

Ракова также заявила, что на сегодняшний день «столичный банк крови способен удовлетворить потребности в самых разных случаях». Она отметила, что донором можно стать в центре крови имени О. К. Гаврилова и 11 других крупных отделениях на базе многопрофильных стационаров. По словам Раковой, ежегодно туда обращается более 100 тысяч человек, и заготавливается свыше 250 тысяч литров крови.

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