Члены УИК пожертвовали деньги на войну в Украине и избежали уголовного наказания за нарушения на выборах

Суд назначил штрафы Ольге Ивановой и Ларисе Мироновой, двум членам избирательной комиссии из села Сенцово в Липецкой области, по делам о вбросе бюллетеней и незаконной выдаче бюллетеней избирателю после того, как они пожертвовали более 110 тысяч рублей на войну в Украине. На этом обратило внимание движение «Голос».

Как пишет «Голос», нарушения произошли на выборах депутатов осенью 2023 года. Движение отмечает, что неизвестно, в чью пользу произошли фальсификации.

После того, как стало известно о нарушениях, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о недопустимости такого поведения членов УИК. «Оперативно, быстро выявлять таких и наказывать. Такие случаи — это как паршивая овца, простите меня. Ложка дегтя! Портят всю работу честных и добросовестных наших коллег», — прокомментировала Памфилова.

Фигурантка первого уголовного дела Лариса Миронова вбросила в урну 186 бюллетеней, которые она предварительно заполнила. В результате все бюллетени из ящика были признаны недействительными.

На суде Миронова признала свою вину и раскаялась. Ее защита требовала прекращения уголовного дела. В качестве смягчающих обстоятельств женщина указала тот факт, что она пожертвовала «для нужд бойцов специальной военной операции» 60 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил женщину к штрафу в 25 тысяч, а глава администрации Липецкого муниципального района области выразил ей благодарность «за активную гражданскую позицию и участие в оказании всесторонней помощи вооруженным силам».

Фигурантка второго дела, Ольга Иванова выдала одной из избирательниц четыре бюллетеня вместо одного. Как и в первом деле, нарушение попало на камеры видеонаблюдения. 23 бюллетеня из урны были признаны недействительными.

Как и Миронова, Иванова признала свою вину и попросила о прекращении уголовного дела, поскольку до начала суда она заранее пожертвовала 50 тысяч участникам войны в Украине, а также отправила 10 тысяч детскому саду «Солнышко». Суд назначил Ивановой штраф в размере 20 тысяч рублей.

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