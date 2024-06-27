Поливитамины не приносят пользы и могут даже навредить здоровью

Эрикка Лофтфилд и ее коллеги из Национального института рака в Мэриленде проанализировали данные трех крупных исследований в области здравоохранения в США и выяснили, что прием поливитаминов и пищевых добавок не помогает увеличить продолжительность жизни, а в некоторых случаях наоборот сокращает ее. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе исследования ученые изучили медицинские данные около 400 тысяч взрослых, у которых нет хронических заболеваний. Эти данные собирались на протяжении 20 лет.

Исследователи не нашли никаких доказательств того, что ежедневный прием поливитаминов снижает риск смерти. Более того, он может повысить его на 4%. The Guardian отмечает, что это свидетельствует о вреде, который могут нанести поливитамины.

В качестве примера издание приводит бета-каротин. Натуральные пищевые источники бета-каротина способны защитить человека от рака, в то время как пищевые добавки с этим же элементом повышают риск рака легких и болезней сердца. Кроме того, железо, которое добавляется в большинство поливитаминов, может привести к перенасыщению организма и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и деменции.

Нил Барнард, сотрудник Университете Джорджа Вашингтона и соавтор исследования отметил, что витамины могут быть полезны в определенных случаях, однако «поливитамины обещают слишком много, но не дают результатов». По его словам, вместо приема поливитаминов нужно есть здоровую пищу, которая обеспечивает широкий спектр микроэлементов и клетчатки. При этом необходимо ограничить употребление жиров и холестерина.

The Guardian отмечает, что почти половина взрослого населения Великобритании принимает поливитамины или пищевые добавки раз в неделю или чаще. Это приносит во внутренний бюджет страны около полумиллиарда фунтов в год. При этом мировой рынок пищевых добавок оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. В США треть взрослых принимают поливитамины в надежде предотвратить заболевания.

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