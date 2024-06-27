ПАСЕ одобрила создание трибунала для российского командования

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла три резолюции, в которых рассказала о планах привлечь к ответственности Владимира Путина и других высокопоставленных лиц, причастных к войне в Украине, а также усилить санкции. Об этом говорится на сайте (ПАСЕ).

Помимо прочего, в планах ПАСЕ — противодействовать попыткам России «”стереть” украинскую культурную идентичность». Ассамблея утверждает, что специальный трибунал, созданный по соглашению между Советом Европы и Украиной, открыт для стран, не являющихся членами Совета Европы.

«Мир не может быть без ответственности», — заявили парламентарии. Кроме того, согласно первой резолюции, ПАСЕ в очередной раз призвала конфисковать и перепрофилировать российские активы с целью их передачи в международный компенсационный фонд для Украины.

Во второй резолюции, принятой на основе доклада украинского депутата Елизаветы Ясько, ПАСЕ предложила способы устранения «брешей и лазеек» в существующих санкциях против России. К примеру, ассамблея предложила наложить запрет на суда «теневого флота», усилить контроль за экспортом и привлечь компании к ответственности за действия своих дочерних компаний.

В третьей резолюции, принятой по итогам доклада украинского депутата Евгении Кравчук, ПАСЕ заявила, что осуждает попытки «русифицировать» украинских детей, переписать учебники истории, уничтожить архивы и культурное наследие Украины.

Парламентарии назвали действия России военными преступлениями и преступлениями против человечности и подчеркнули необходимость полного возмещения ущерба Украине.

Предыдущую резолюцию относительно России ПАСЕ приняла в апреле этого года. В ней парламентарии не признавали легитимность Владимира Путина на посту президента России, посчитали его виновным в убийстве Алексея Навального, а также призвали освободить политических заключенных.

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