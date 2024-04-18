ПАСЕ не признала легитимность Путина

Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала резолюцию, в которой отказалась признавать легитимность Владимира Путина на посту президента и призвала страны Европы прекратить контакты с Россией, за исключением гуманитарных.

В резолюции говорится, что Путин занял пост президента в 2024 году в результате выборов, которые не были свободными и честными. С момента прихода к власти Путин строит режим, целью которого является ведение войны против демократии.

ПАСЕ утверждает: «Ни одному подлинному оппоненту Владимира Путина не было разрешено баллотироваться. Более того, избирательные участки для этих выборов были открыты на суверенной украинской территории, временно оккупированной Российской Федерацией, и в молдавских административно-территориальных единицах Левобережья Днестра, что является грубым нарушением Устава ООН и принципа суверенитета, политической независимости и территориальной целостности всех государств».

Ассамблея также признала Путина виновным в убийстве Алексея Навального, которого ПАСЕ назвала «последним критиком Владимира Путина».

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