Министра Мальдив обвинили в применении черной магии к президенту

На Мальдивах задержали главу Министерства окружающей среды Фатимат Шамназ Али Салем. Предположительно, ее обвинили в колдовстве против президента республики Мохамеда Муизы. Об этом пишет РБК со ссылкой местное издание Sun Online, а также The Times of India.

«Поступали сообщения о том, что Шамназ была арестована за применение черной магии к президенту Мохамеду Муизу», — пишет Sun. Официально власти Мальдив не сообщали о причинах ареста министра.

Колдовство не является уголовным преступлением на Мальдивах. Однако оно считается одним из тяжелейших грехов в исламе, который исповедует большинство жителей республики. The Times of India отмечает, что подобного рода преступления наказываются шестимесячным тюремным сроком.

В мае этого года 10 суток ареста получил мужчина, который, как сообщалось, якобы пытался применить черную магию к депутату Мохамеду Мамдуху. Один из местных жителей рассказал Sun, что 60-летний подозреваемый, вероятно, наложил заклинание черной магии на большие деревья на острове Фунаду.

В апреле 2023 года на острове Манаду трое соседей зарезали 62-летнюю женщину, после того как появились сообщения, что она провела церемонию, во время которой якобы использовала черную магию. Тогда полицейские сообщили, что им не удалось найти никаких доказательств того, что жертва убийства занималась колдовством.

А еще раньше, в 2012 году, полиция разогнала оппозиционный политический митинг, обвинив организаторов в том, что они бросили «проклятого петуха» в силовиков.

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