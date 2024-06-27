Пэрис Хилтон рассказала о сексуализированном насилии

Американская киноактриса и певица Пэрис Хилтон рассказала, что в подростковом возрасте родители отправили ее в закрытое учреждение, где ее «пичкали таблетками», а персонал подвергал ее сексуализированному насилию. Об этом Хилтон сообщила, выступая в среду перед палатой представителей в Капитолии, и говоря о важности модернизации программ защиты детей.

По словам Хилтон, в 16 лет из-за плохого поведения ее буквально «вытащили из постели» посреди ночи и отправили на перевоспитание в одно из четырех «лечебных учреждений для молодежи».

«Они обещали исцеление, рост и поддержку, но вместо этого — не позволяли мне говорить, свободно передвигаться или даже смотреть в окно в течение двух лет. Меня пичкали лекарствами и подвергали сексуальному насилию со стороны персонала, жестоко удерживали, тащили по коридорам, раздевали догола и бросали в одиночную камеру», — рассказала Хилтон.

По ее словам, руководство учреждения обманывало ее родителей или манипулировало ими. «Только представьте, что испытывают молодые люди, которых в такие заведения поместило государство, и у которых нет близких, регулярно навещающих их», — добавила Хилтон.

Она призвала законодателей повторно утвердить раздел закона о финансировании вопросов социального обеспечения детей. Кроме того, она считает необходимым принять закон о прекращении жестокого обращения с детьми в учреждениях.

Это не первое выступление 43-летней Пэрис Хилтон в Капитолии. Она уже дважды (в 2022 и 2023 годах) выступала спикером перед парламентариями, защищая права детей и молодежи.

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