В Сингапуре будут бороться со скоплениями голубей с помощью углекислого газа

В трех районах Сингапура будут контролировать популяцию голубей, сокращая количество доступной для птиц пищи или используя углекислый газ, сообщает телеканал Channel NewsAsia.

Речь идет о районах Анг Мо Кио, Бишан-Тоа Пайо и Танджонг Пагар. Соответствующий проект планируется реализовать в течение шести месяцев.

«Поскольку у скалистых голубей довольно высокий уровень размножения, необходимо уменьшить численность птиц и предотвратить экспоненциальный рост популяции», — говорится в совместном пресс-релизе Совета национальных парков (NParks), Национального агентства по защите окружающей среды (NEA) и Сингапурского продовольственного агентства (SFA).

Как передает телеканал, бороться с голубями будут двумя способами: либо умерщвляя птиц с помощью углекислого газа, либо сокращая объем доступной для голубей пищи. Первый способ считается более гуманным. По информации Channel NewsAsia, подрядчики, которым поручат бороться с птицами посредством газа, должны будут самостоятельно рассчитать необходимую дозировку, а потом убрать с территории мертвых особей.

Кроме того, Совет национальных парков (NParks) будет отслеживать случаи незаконного кормления птиц. Для этого в местах, где будут зафиксированы такие инциденты, установят камеры видеонаблюдения.

По данным Channel NewsAsia на 2023 год, популяция голубей в Сингапуре составляет более 190 тысяч особей, а за кормление голубей могут привлечь к административной ответственности, назначив штраф до тысячи долларов.

Ранее стало известно, что ученые из Великобритании и Европы проводят клинические испытания по применению контрацептивов для контроля популяций животных и птиц. В частности, исследователи изучают действие препаратов контрацепции на организм голубей, кабанов и серых белок.

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