Ученые будут сокращать популяции животных с помощью контрацептивов

Ученые из Великобритании и Европы проводят клинические испытания по применению контрацептивов для контроля популяций животных и птиц. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщает издание, специалисты изучают действие препаратов контрацепции на организм голубей, кабанов и серых белок. В качестве других целевых групп ученые хотят рассмотреть грызунов, оленей и инвазивные виды попугаев.

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Как отмечают исследователи, наиболее гуманным и эффективным способом борьбы с популяциями может стать добавление контрацептивов в еду животных. Ученые предлагают наполнять специальные кормушки и приманки ореховым спредом и зерном, содержащим препараты контрацепции.

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«Традиционные методы борьбы с увеличением популяций неэффективны, могут быть бесчеловечными, экологически вредными и вызывают все большее неприятие со стороны общественности», — отметила исследовательница из Йоркского университета Джованна Массей.

В Великобритании ученые проводят испытания по доставке оральных контрацептивов серым белкам. Препараты прячут в орешнике в специальных кормушках, которые может открыть только этот вид белок. Под весом более легких, рыжих белок, кормушка не откроется. Предварительные результаты исследования показывают, что метод работает.

Издание отмечает, что серые белки стали одной из целевых групп не просто так: они являются большой проблемой для Великобритании. Широко распространившись в стране, серые белки сдирают с деревьев большое количество коры, что вредит местным лесам. По предварительным оценкам, ежегодные потери древесины из-за этого вида белок в Англии и Уэльсе составляют 37 миллионов фунтов стерлингов (почти 47 миллионов долларов США).

Похожим способом можно кормить и голубей. По словам ветеринарного консультанта Марко Пеллиццари, по утрам голубям можно давать кукурузные зерна, содержащие контрацептивы. «Они очень любят получать это лакомство», — пояснил Пеллиццари.

Отдельное беспокойство у ученых вызывают и постоянно увеличивающиеся популяции диких кабанов. По информации издания, наибольший рост числа этих животных наблюдается в континентальной Европе и Скандинавии. К примеру, в Германии и Франции ежегодно отстреливают более полумиллиона особей. Но это, по словам исследовательницы Джованны Массей, не позволяет контролировать их численность. В связи с этим ученые хотят класть контрацептивы в специальные устройства, которые смогут открыть только кабаны в своих лежках.

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