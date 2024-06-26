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Россия обвинила Украину в разрушении пункта радиационного контроля на Запорожской АЭС

11:07 • 26.06.2024

Пресс-служба захваченной Россией Запорожской атомной электростанции заявила о разрушении одного из пунктов радиационного контроля АЭС в результате обстрела украинскими военными. 

«Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих  мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции», — говорится в сообщении назначенного Россией руководства АЭС.

В нем также отмечается, что с помощью таких постов в непрерывном режиме осуществляется радиационный контроль окружающей среды санитарно-защитных зон и зон наблюдения. 

Украинская сторона никак не комментировала сообщения об обстреле.

В апреле стало известно, что на ЗАЭС заглушили последний энергоблок и теперь все шесть энергоблоков станции находятся в режиме «холодной остановки».

«Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационной фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений», — сообщила тогда пресс-служба ЗАЭС.

Незадолго до этого российское руководство АЭС сообщило, что станция подверглась атаке беспилотников, один из которых упал на купол шестого энергоблока и взорвался. В сообщении говорилось, что в результате удара «критических повреждений» и пострадавших нет, а радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.

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