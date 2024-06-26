Обвиняемая в незаконном пересечении границы журналистка Кобра Хассани улетела из России в Афганистан

Журналистка Кобра Хассани, которую в России обвиняли в попытке незаконно пересечь границу, улетела в Афганистан. Она должна приземлиться в Кабуле 26 июня. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвокатов девушки.

Издание отмечает, что ранее адвокаты Хассани и афганская диаспора пытались помочь ей уехать в безопасном направлении, поскольку в Афганистане девушке может грозить смертная казнь за открытые выступления против Талибана.

«Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег», — рассказала адвокат Мария Беляева. Ее коллега Елена Фадеева считает, что Хассани не видела для себя другого выхода, кроме как вернуться в Афганистан, несмотря на все риски.

Кобра Хассани уехала из Афганистана в 2021 году после прихода к власти Талибана. До отъезда она работала на местном телевидении и занималась защитой прав человека, в частности выступала против обязательного ношения мусульманской одежды.

После отъезда Хассани оказалась сначала в Таджикистане, затем в Украине, где поступила на англоязычную программу в Киевском государственном университете. После начала войны в Украине журналистка хотела выехать в Европу, но ее обманом отвезли через Луганск в Москву.

Весной 2022 года Хассани и еще несколько человек задержали при попытке выехать из России через грузовой порт в Петербурге. Тогда адвокаты девушки заявили, что ее снова обманули, и Хассани была уверена, что выезжает за пределы России легально.

В феврале этого года Красносельский суд приговорил Хассани к двум годам колонии-поселения по делу о незаконном пересечении границы. Ей зачли срок содержания в СИЗО и освободили в зале суда. При этом в рамках административного дела о нелегальном нахождении в России суд назначил журналистке принудительное выдворение из России. До этого ей отказали в предоставлении убежища.

Вскоре суд отменил решение о депортации из-за действующей в отношении журналистки подписки о невыезде и освободил Хассани из центра временного содержания иностранцев.

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