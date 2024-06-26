Девушку пытали за украинскую речь после жалобы Z-блогера

Z-блогер и владелец телеграм-канала «Воевода Вещает» Алексей Воевода рассказал во время стрима на канале другого Z-блогера Кирилла Федорова, что отправил «отдыхать на подвал» жительницу города Бердянск Запорожской области. Поводом для этого стало то, что девушка говорила на украинском языке.

На стриме Воевода вспомнил, что однажды заехал на заправку под Бердянском, а работавшая там девушка обслужила его по-украински. В частности, девушка вместо «Добрый вечер! Прикладывайте карту» сказала «Доброго вечора! Прикладайте картку».

Разговор на украинском вызвал возмущение Воеводы, и он сразу рассказал об инциденте на ближайшем блокпосту. После этого, по словам блогера, девушка уехала «отдыхать на подвал». Рассказывая об этом, Воевода не мог удержаться от смеха.

Как звали девушку, которую по доносу Воеводы отправили в подвал, и что с ней произошло позже, неизвестно.

«Главное в этих словах то, что они доказывают — на оккупированных территориях Украины происходит геноцид. Оккупанты преследуют и мучают людей даже не за поступки или политические взгляды, а просто за сам факт принадлежности к украинскому народу. Говоришь по-украински, являешься украинцем — вот такие садисты заберут тебя “на подвал”, будут пытать и радостно хвастаться этим на своих стримах, зная что в России им за это ничего не будет. Кому-то еще нужны доказательства, что геноцид в Буче, Изюме, Херсоне — не фейк? Просто смотрите российских Z-патриотов. Они сами во всем охотно признаются», — отметил украинский блогер Денис Казанський, который разместил в своем телеграм-канале фрагмент стрима.

20 июня правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором говорилось, что детей на оккупированных территориях Украины принуждают учиться по российской школьной программе и запрещают разговаривать на украинском языке. По словам правозащитников, учителей, которые выступают против насильственной русификации, подвергают пыткам.

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