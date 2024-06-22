Россия пытает находящихся в оккупации и несогласных преподавать по российским учебникам учителей 

На оккупированных территориях Украины детей принуждают учиться по российской школьной программе, а учителей, которые выступают против, подвергают пыткам. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

Доклад основан на интервью с 42 работниками системы образования, проживающими на той части территории Харьковской области, которая была оккупирована российскими войсками в начале войны. Также были опрошены те, кому впоследствии удалось выехать на подконтрольные ВСУ области Украины.

В ходе интервью правозащитники выяснили, что оккупационные власти пытали украинских учителей, чтобы заставить их выйти на работу или передать личные дела школьников и сотрудников. В частности, пыткам подвергся директор школы в поселке Боровское Харьковской области Виталий Чернов, который отказался предоставлять российским оккупационным властям требуемые документы.

По словам Чернова, когда началась война, он позаботился о личных делах — одну часть документов он вынес и отдал владельцам, а другую — спрятал. Тем самым директор пытался обезопасить как школьников, так и учителей: оккупационным властям стало сложнее заставить их перейти на российскую учебную программу, не имея никаких данных.

Сам Чернов решил выезжать на подконтрольную Украине территорию, но не успел: его задержали сотрудники российских спецслужб. В поисках документов они обыскали дом Чернова, а потом отвезли мужчину в Купянск в изолятор временного содержания (ИВС). Там мужчину сначала содержали в прогулочном тюремном дворике, где было очень холодно, а потом перевели в камеру. Все это время Чернова водили на допросы. От мужчины пытались получить информацию о том, где находятся документы, а также заставляли назвать имена тех жителей поселка, которые негативно отзывались о России. За отказ сотрудничать с «новыми властями» к Чернову пристегнули клеммы и стали бить током. Во время одного из таких ударов, по словам Чернова, он едва не потерял сознание.

«Если не начнешь говорить, мы будем тебя так лечить до конца специальной военной операции», — вспоминает он фразу одного из пытавших.

Во время наступления ВСУ Чернова и других задержанных заперли в камерах и бросили под обстрелом. Заключенным удалось выбраться только после того, как они оторвали от пола нары и с их помощью погнули оконную решетку — в образовавшееся отверстие смог пролезть один из находящихся в камере мужчин. Выбравшись наружу, он смог отыскать ключи и открыть остальные камеры.

При этом HRW отмечает, что оккупационные власти не только пытали и удерживали сотрудников школ, но и принуждали их проходить «переаттестацию», а также различные тренинговые программы в России или в аннексированном Крыму. На такой тренинг хотели отправить и преподавателей поселка Боровая Харьковской области, однако этому помешали массированные обстрелы.

По оценкам украинских экспертов, с которыми поговорили правозащитники, всего на оккупированных Россией территориях находится около миллиона школьников. Их принуждают учиться по российским учебникам, где Украина названа «неонацистским государством», а также проходить курс начальной военной подготовки. При этом, более 60 тысяч детей, находящихся в оккупации, продолжают учиться дистанционно по украинской программе, что представляет для них большую опасность. По словам правозащитников, родителям таких детей угрожают лишением родительских прав и тюремным заключением.

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