Армения обвинила Россию в захвате Карабаха

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал, что Москва «захватила» Нагорный Карабах и передала его Азербайджану. Его слова приводит «Арменпресс».

«Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах», — сказал Григорян во время брифинга с журналистами.

Он уверен, что «без разрешения России» не было бы 44-дневной войны в 2020 году. Кроме того, Григорян обвинил Москву в срывах контрактов на поставку оружия. По его словам, подписанные в 2021 и 2022 годах соглашения не исполняются из-за войны в Украине.

«Военно-техническое сотрудничество Армении с Россией упало с 96% до менее 10%. Это было решение и выбор России. Россия решила не поставлять оружие и боеприпасы, и они не поставляют их по сей день. Они регулярно жалуются, что Армения закупает оружие у других стран, и не поставляют», — пояснил Григорян.

12 июня появились сообщения о том, что Армения выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Выйдем. Мы решим, когда», — сказал тогда премьер-министр страны Никол Пашинян, отвечая на вопрос от оппозиционного депутата, который поинтересовался почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из организации. Позже в МИДе страны заявили, что Пашиняна не так поняли, а на самом деле он сказал: «мы решим, когда выйдем, но назад не вернемся».

В феврале 2024 года Пашинян сообщил, что замораживает членство страны в ОДКБ, так как организация не выполняла своих функций. А в конце мая он говорил, что две страны, которые входят в организацию, поддерживали Азербайджан во время военных действий в Нагорном Карабахе, не называя их. Позже издание Politico сообщило, что Минск с 2018 по 2022 год поставлял Баку передовое вооружение.

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