СМИ: Азербайджан использовал беларусское вооружение для возвращения Нагорного Карабаха 

Беларусь поставляла Азербайджану передовое вооружение с 2018 по 2022 год. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на утекшие документы, которые оказались в распоряжении редакции. Издание отмечает, что это дало Баку преимущество над Ереваном в ходе обострившегося конфликта между двумя странами.

Издание утверждает, что Минск помог модернизировать старое артиллерийского оборудование Азербайджана и поставил вооружения для радиоэлектронной борьбы и систем беспилотников. Politico ссылается на письма государственного агентства Беларуси по экспорту вооружений собственным военно-промышленным предприятиям, в которых говорилось о заказах на современное артиллерийское оборудование для Азербайджана, а также на переписку между двумя странами о согласовании закупок противоракетных комплексов «Гроза-С».

Военный аналитик армянкой НКО «Региональный центр демократии и безопасности» Эдуард Аракелян заявил изданию, что утекшие документы относятся к технике, которую Азербайджан использовал в недавних конфликтах, в частности, в Нагорном Карабахе.

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Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности. Он не уточнил сроки, но заявил, что члены организации вместе «с Азербайджаном планировали войну против» Армении.

«Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ?» — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что ни один официальный представитель Армении не посетит Беларусь пока у власти там находится Александр Лукашенко.

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