Осужденной за попытку поджога 20-летней девушке угрожают ужесточить условия в колонии

На 20-летнюю Валерию Зотову в колонии оказывают давление, угрожая ужесточить режим. Об этом «Холоду» рассказала мать Валерии Светлана Зотова, поговорившая с дочерью по телефону. Она также рассказала, что сотрудники колонии заставляют ее грузить кирпичи и регулярно обыскивают ее личные вещи, пока та находится на работе.

«Кроме того, что ее заставляли грузить кирпичи, Лера рассказала, что ее вещи регулярно шмонают. Дочь говорит, что прессуют именно ее, сотрудники ей уже говорили, что хотят отправить ее на СУС (строгие условия содержания) в отдельный барак, — рассказала Светлана Зотова. — Она в колонии единственная, кто сидит по политической статье».

Это не первый случай давления на Валерию Зотову во время ее заключения: ранее сотрудница колонии сорвала с ее одежды бирку и составила рапорт о нарушении правил из-за отсутствия нагрудного знака на форме. Зимой ей не оказывали медицинскую помощь.

Валерию Зотову осудили в 2023 году по статье о попытке теракта — ей вменили попытку поджога административного здания в Ярославской области. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима. Она отбывает наказание в колонии в Костромской области.

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Родственники и правозащитники уверены, что дело против Валерии — результат провокации со стороны ФСБ. Мужчина, который познакомился с Валерией незадолго до ее ареста, уговорил ее за деньги купить бензин, а новая подруга подначивала совершить поджог. Позже подруга выступила на стороне обвинения против Валерии, на суде стало ясно, что подруга сотрудница ФСБ.

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