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СМИ: В Махачкале снова произошла стрельба

23:00 • 25.06.2024

Выстрелы слышны на улице Коркмасова. По предварительным данным, перестрелка произошла между двумя людьми, сидящими в машине и сотрудниками патрульно-постовой службы (ППС). Об этом сообщают телеграм-каналы Shot и «112»

Неназванные источники Shot утверждают, что в городе введен план «Перехват». 

По данным телеграм-канала, один из сотрудников ППС увидел подозрительный автомобиль «Приора», внутри которого находились два человека, одетые в черную одежду. Когда работники патруля попытались приблизиться к автомобилю, находившиеся в нем открыли стрельбу и скрылись. 

При этом телеграм-канал «112» утверждает, что о подозрительных лицах в машине сообщили местные жители. «112» пишет, что на место выехали несколько нарядов полиции, а людей попросили покинуть территорию и вернуться домой. 

ТАСС сообщает, что силовики перекрыли Университетскую площадь. Администрация Ленинского района попросила местных жителей не выходить на улицу.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на администрацию Махачкалы пишет, что силовики проводят «спецоперацию». Однако позже телеграм-канал со ссылкой на МВД Дагестана сообщил, что информация о перестрелке не соответствует действительности.

В тегерам-канале МВД Дагестана сообщается, что нарушений правопорядка после проверки силовиками Университетской площади не зафиксировано. РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД пишет, что план «Перехват» в Махачкале не вводился.

«На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Все спокойно. Команда — отбой», — добавили в МВД.

Предыдущее нападение в Дагестане произошло 23 июня. Тогда неизвестные напали на синагогу в Дербенте и на пост ДПС в Махачкале. Из-за нападений Следственный комитет возбудил дело о теракте. 25 июня глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике проверят личные дела всех чиновников.

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