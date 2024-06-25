Россияне взяли рекордный объем микрозаймов

В мае 2024 года микрофинансовые организации (МФО) одобрили россиянам микрозаймов на общую сумму в 81,4 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй. Как отмечает издание, это рекордный показатель за последние полтора года.

Так, согласно статистике «Скоринг Бюро», в мае МФО заключили с россиянами 6,34 миллиона договоров. По сравнению с апрелем объем микрозаймов вырос в денежном выражении на 9,9%, а в количественном — на 13,8%. При этом, как подсчитал РБК, год к году объем одобренных займов вырос на 41,8%.

В свою очередь, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) располагает данными о взятых в мае россиянами 3,4 миллиона микрозаймов на общую сумму 44,6 миллиарда рублей. Как поясняет РБК, каждое бюро кредитных историй получает информацию от своего пула клиентов среди МФО. По информации НБКИ, за месяц объем выданных микрозаймов вырос в денежном выражении на 6,7%, а в количественном — на 4,6%. При этом рост год к году там оценивают в 16,4%.

В ожидании вступления в силу более жесткого регулирования своей деятельности МФО стараются «надышаться» и собрать как можно больше клиентов. Об этом РБК заявил директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» Никита Коточигов. Он напомнил, что с 1 июля для МФО меняются условия расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков. С этой даты МФО должны будут запрашивать данные о финансовой нагрузке клиента во всех квалифицированных бюро кредитных историй, а не только в одном, как это было до сих пор.

В апреле РБК писал о сокращении объемов выданных микрозаймов сильно закредитованным россиянам. Как сообщил тогда начальник отдела анализа рисков департамента финансовой стабильности Банка России Дмитрий Майстренко, доля займов, выданных МФО таким клиентам, за год сократилась втрое — с 41 до 14%. Майстренко пояснил, что речь идет о заемщиках с показателем долговой нагрузки выше 80%, то есть о людях, четыре пятых ежемесячного дохода которых уходит на обслуживание кредитов и займов.

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