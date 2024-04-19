Закредитованным россиянам перестали давать микрозаймы

Микрофинансовые организации (МФО) резко сократили выдачу займов слишком закредитованным россиянам. Об этом, как пишет РБК, сообщил начальник отдела анализа рисков департамента финансовой стабильности Банка России Дмитрий Майстренко, выступая на MFO Russia Forum.

По его словам, доля займов, выданных МФО таким клиентам, за год сократилась втрое — с 41 до 14%. Майстренко пояснил, что речь идет о заемщиках с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, то есть о людях, четыре пятых ежемесячного дохода которых уходит на обслуживание кредитов и займов.

По словам Майстренко, структура выдач микрозаймов улучшилась благодаря прямым количественным ограничениям на выдачи ссуд клиентам с определенными характеристиками, которые ЦБ наложил на банки и МФО в 2023 году. Так, доля займов клиентам с ПДН свыше 80% и 50-80% не должна превышать 15% и 25% соответственно.

«Рынок согласился с правилами игры, и мы видели, что значительная часть МФО действительно соблюдали макропруденциальные лимиты», — отметил Майстренко. Основная часть выдач, по его словам, перераспределилась в группу наименее закредитованных клиентов.

Так, по данным ЦБ, доля займов, предоставленных клиентам с ПДН ниже 50%, сейчас достигает 52%. Это вдвое больше чем годом раньше.

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