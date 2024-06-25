В Гааге выдали ордеры на арест Шойгу и Герасимова

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест бывшего министра обороны России, а ныне секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова из-за войны в Украине.

«Досудебная плата II Международного уголовного суда выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации в Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023», — говорится в сообщении на сайте суда.

В сообщении МУС отмечается, что Шойгу и Герасимов ответственны за военные преступления, совершенные в Украине. В частности, речь идет о нанесении российскими войсками ударов по гражданским объектам и причинении «чрезмерного случайного вреда гражданскому населению».

«Имеются разумные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления», — говорится в заявлении суда.

Кроме того, судьи МУС полагают, что российские удары по энергосистеме Украины наносят большой вред гражданскому населению. Ранее Владимир Путин заявлял, что российская армия бьет по энергетическим объектам в ответ на атаки по территории России.

В марте прошлого года Досудебная палата МУС выдала ордеры на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Такое решение там приняли из-за незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

Россия не признает полномочия МУС. Юрисдикцию суда в Гааге также не признают США, Турция, Китай, Саудовская Аравия, Индия и другие страны.

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