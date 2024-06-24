Большинство рек Великобритании сильно загрязнены

Волонтеры проекта по защите окружающей среды Earthwatch Europe выяснили, что 75% рек в Великобритании находятся в плачевном состоянии из-за загрязнения сточными водами. Об этом сообщает The Guardian. Речь идет о реках в юго-восточной и восточной Англии, включая бассейн Темзы: 89% рек в этих регионах не соответствуют критериям хорошего экологического состояния.

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Согласно результатам мониторинга, худшее качество было зафиксировано в Хартфордшире и Кембриджшире: в этих округах 91% и 89% рек соответственно загрязнены биогенными веществами на недопустимом уровне. Лучшие показатели были отмечены в Нортумберленде и Гвенте — качество воды в обоих округах было приемлемым на 100%.

Отмечается, что в ходе исследования волонтеры измерили уровень биогенных элементов, в частности, нитратов и фосфатов, которые присутствуют в очищенных и неочищенных сточных водах, а также в удобрениях, которые смываются с сельскохозяйственных угодий.

Как пишет The Guardian, высокое содержание таких веществ вызывает большой рост растений и водорослей, увеличение числа бактерий, а также снижение уровня кислорода в воде, что в свою очередь приводит к гибели растений и животных. Чем сильнее загрязнение, тем меньше река будет поддерживать свою флору и фауну, отмечает издание.

По словам директора по науке и политике Earthwatch в Европе Александры Вудс, в Великобритании нет ни одного региона, где бы реки не были загрязнены биогенными веществами.

«Есть необходимость как в совершенствовании процессов очистки сточных вод, так и в сокращении сельскохозяйственного загрязнения. Правительство взяло на себя обязательство сохранить 30% земель к 2030 году, но это будет бессмысленно, если реки и ручьи, протекающие по земле и являющиеся ее артериями, будут поражены болезнями», — отметила она.

Мониторинг рек проводился с 7 по 10 июня 2024 года в рамках проекта Great UK WaterBlitz, в нем приняли участие тысячи добровольцев.

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