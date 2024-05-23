Реки на Аляске стали оранжевыми из-за климатических изменений

В десятках рек и ручьев на Аляске вода приобрела ржаво-оранжевый цвет, пишет The Guardian, ссылаясь на данные исследования. Это связано с таянием вечной мерзлоты. Его провоцирует изменение климата.

Как пишет издание, во время таяния мерзлой земли минералы, находящиеся под ее поверхностью, начинают проникать в водные потоки.

«Это непредвиденное воздействие изменения климата, которое мы наблюдаем в некоторых нетронутых реках», — отметил автор исследования Бретт Пулин из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Согласно исследованию, из-за таяния вечной мерзлоты минералы перед проникновением в водные потоки сначала подвергаются выветриванию. Процесс выветривания повышает кислотность воды. и такие металлы как цинк, медь, кадмий и железо начинают растворяться и проникать в воду, придавая ей ржавый оттенок, который можно увидеть даже на спутниковых снимках.

По мнению авторов исследования, это ухудшает качество питьевой воды и создает огромные риски для рыболовства в Арктике.

Впервые то, что реки изменили свой цвет, ученые заметили в 2018 году. Тогда исследователи обратили внимание на молочно-оранжевый окрас рек, протекающих через хребет Брукс на севере Аляски. Их цвет значительно отличался от того, что было годом ранее. При этом с изменением цвета в притоке Акиллик полностью исчезли два вида рыб — куколка и слизистый скальпин.

«Когда река окрасилась в оранжевый цвет, мы заметили значительное сокращение биопленки на дне ручья, которая является основой пищевой цепи. Это может изменить место обитания рыб», — отметил Пулин.

Как пишет The Guardian, ржавчина в реках — это сезонное явление, которое чаще всего наблюдается в июле и августе, когда почва оттаивает сильнее всего. Исследователи из Геологической службы США и Калифорнийского университета в Дэвисе планируют изучить долгосрочные последствия изменения химического состава воды в местах с вечной мерзлотой. В частности, на Аляске, а также в Канаде, России и части Скандинавии.

Исследователи тесно сотрудничают с племенами на Аляске, чтобы получать более точную информацию о наблюдаемом явлении.

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