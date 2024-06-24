Подросток получил почти 10 лет за изнасилование и сожжение школьницы

В Пермском крае суд приговорил к девяти годам и десяти месяцам воспитательной колонии 17-летнего подростка, который сначала изнасиловал, а затем облил горючей жидкостью и поджег несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение прокуратуры края.

Там также отметили, что суд удовлетворил иск родных убитой о выплате 14,8 миллиона рублей компенсации за моральный вред.

Ранее «Холод» подробно писал об этом деле. 16-летнюю пострадавшую по имени Ярослава Шихова 8 июля 2023 года обнаружил рядом с путями на станции Чад машинист. Все тело девушки было в крови и ожогах, а из одежды на ней были только носки.

Шихову госпитализировали с ожогами 85% тела, от которых она позже скончалась. Перед смертью девушка назвала имена трех человек, напавших на нее, в том числе жившего на одной улице с ней девятиклассника Сергея Минзяева.

После того как информация о жестоком преступлении разошлась в СМИ, местные жители создали петицию с требованием наказать виновных по всей строгости закона. Многие опасались, что убийца избежит ответственности, так как его родители раньше служили в силовых ведомствах. Это обращение за короткий период подписали 160 тысяч человек.

Как установил суд, Минзяев избил и изнасиловал Шихову, а затем, чтобы скрыть следы своего преступления, решил сжечь ее. Сам Минзяев говорил, на допросах, что у них с Ярославой был секс по обоюдному согласию, после чего она выбежала из дома и побежала в сторону железной дороги, споткнулась, упала и ударилась головой. Он испугался, что его обвинят в убийстве, и решил сжечь тело.

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