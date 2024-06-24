Несоблюдение личной гигиены предложили приравнять к мелкому хулиганству

Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем телеграм-канале сообщил, что обратился к главе российского МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внести поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП) и признать несоблюдение личной гигиены мелким хулиганством.

По словам Милонова, в России не существует механизма борьбы с «отрицателями чистоты и свежести». Как утверждает депутат, единственное, что могут сделать люди, столкнувшиеся с «пахучим» человеком, — «лишь увещевать неряху и по-человечески попросить его помыться».

«Однако случаются казусы, когда грязнуля не воспринимает критики и не идет навстречу мучающихся от его запаха граждан», — добавил Милонов.

Депутат подчеркивает, что вопрос соблюдения личной гигиены стал особенно актуальным в летний период, когда многие россияне, в том числе семьи с детьми, отправляются в на отдых.

«Перелет на самолете или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары. А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной, без преувеличения, опасностью и стрессом», — написал Милонов.

При этом депутат не уточнил, по каким критериям нарушителей должны привлекать к административной ответственности, а также будет ли под несоблюдением личной гигиены подразумеваться что-то еще, помимо неприятного запаха.

В случае удовлетворения просьбы Милонова и включения несоблюдения гигиены в статью о мелком хулиганстве нарушителям грозит штраф или административный арест до 15 суток. Согласно действующей на данный момент статье о мелком хулиганстве, размер штрафа может колебаться от 500 до тысячи рублей.

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