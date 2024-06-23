СМИ: в Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. Об этом сообщили источники «Фонтанки».

По данным издания, им вменяют в вину статью о вымогательстве (ст. 163 УК). «Фонтанка» приводит версию следствия, согласно которой Метелев и Горбунов длительное время вымогали деньги у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, в прошлом также руководившего одним из дочерних проектов РИА ФАН USA Really. СМИ утверждали, что до этого Малькевич был связан со структурами Пригожина. По словам источника «Фонтанки» в правоохранительных структурах, Горбунова и Метелева пытались остановить, но тщетно, из-за чего Малькевич написал заявление в правоохранительные органы.

Горбунов ранее работал в «Комсомольской правде» и РИА Новости, отмечает «Фонтанка». СМИ писали, что с 2019 года он фактически руководил медиагруппой «Патриот», а с 2020 года — заведовал «фабрикой троллей» и всеми входящими в медиаструктуру Пригожина телеграм-каналами.

Метелев в 1996 году был одним из соучредителей журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие», а через пять лет стал издавать газету «Версия в Питере». Источники «Фонтанки» предположили, что он мог быть связан с проектами, интересующими Пригожина.

Пригожин распустил свой медиахолдинг вскоре после завершения вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера». Роскомнадзор в то же время заблокировал его основные проекты, в том числе РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Народные новости».

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