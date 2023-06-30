Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин распустил сотрудников «Патриота», сообщает издание «Ротонда». О закрытии медиахолдинга также пишут телеграм-каналы Mash, «Рыбарь» и «ВЧК ОГПУ». «Медуза» со ссылкой на источник в «Патриоте» сообщает, что Пригожин собрал руководство холдинга и сказал «уходить из публичного поля». Главный редактор РИА ФАН Кристина Масенкова подтвердила закрытие издания.

По информации «Коммерсанта», Роскомнадзор заблокировал ключевые медиа «фабрики троллей» Пригожина: РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». Также в России недоступен сайт медиагруппы «Патриот». О причинах блокировки не сообщается.

Ранее The Bell писал, в ближайшее время все медиаресурсы основателя ЧВК Вагнера будут проданы новому владельцу. Одним из возможных покупателей журналисты назвали Юрия Ковальчука. Затем в анонимных телеграм-каналах начали публиковать сообщения о том, что медиахолдинг Пригожина может приобрести владелец Shkulev Media Holding Виктор Шкулев. Он опроверг эту информацию.

«Фабрика троллей» Евгения Пригожина появилась в 2013 году. Ее сотрудники писали в соцсетях комментарии в поддержку российских властей и их идей. Все это время Евгений Пригожин отрицал свою причастность к «фабрике», однако в 2023-м подтвердил, что придумал и длительное время управлял ей. В 2019 году медиаресурсы основателя ЧВК Вагнера были объединены в холдинг «Патриот».

Обновлено в 20:35. Добавлена информация о Кристине Масенковой.

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