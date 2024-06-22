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Российский посол заявил о закрытии визового центра в США

14:32 • 22.06.2024

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США приняли решение закрыть два отделения российского визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом пишет ТАСС. 

«Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка. И я хочу сразу же сказать <...>, мы будем продолжать работать. Мы не бросим наших соотечественников. Мы бросим все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением», — заявил Антонов. 

Кроме того, по словам российского посла, власти США забрали у дипломатов карточки освобождения от налога. Как уточнил сам Антонов, они позволяют сотрудникам дипмиссий жить в стране и не платить налоги в местную казну. 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона на закрытие визового центра даст «адекватный ответ». 

В конце мая иммиграционная компания Second Wind и министерство внутренней безопасности США сообщили, что в 2023 году россияне получили почти 13 тысяч грин-карт (аналогов вида на жительства в Соединенных Штатах). Это стало рекордом за последние семь лет. 

Также в 2023 году власти Соединенных Штатов выдали россиянам 55 виз ЕВ-5. Их можно получить в рамках специальной программы, созданной для привлечения инвестиций в США. 

Сейчас в России невозможно получить американскую визу. Для того, чтобы ее сделать, россияне ездят в третьи страны. Американский посол в России Линн Трейси в марте этого года говорила, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по вопросы возобновления выдачи виз. 

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