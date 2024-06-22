Высмеивающие Байдена видео оказались вырваны из контекста

Распространяющиеся в интернете видеоролики, где президент США Джо Байден якобы делает странные вещи, зачастую отредактированы или лишены контекста. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что за последние две недели консервативные новостные агентства, Республиканский национальный комитет и команда оппонента Байдена на выборах Дональда Трампа распространили видео с ним, в которых не было важного контекста. Это было сделано для того, чтобы представить американского президента в невыгодном свете.

Одно из видео может создать впечатление, что Байден, например, «приветствовал пустоту» во время фотографирования с другими лидерами стран «Большой семерки». NYT же отмечает, что на самом деле он приветствовал десантников.

Другая запись демонстрирует, что Байден якобы пытался сесть на «несуществующий стул» во время церемонии поминовения во Франции. На полной записи американский президент колебался несколько секунд перед тем, как сесть — стул стоял за ним.

Еще одно видео показывает, что жена Байдена Джилл уводит его с мероприятия по поводу высадки союзных войск в Нормандии, а президент Франции Эмманюэль Макрон остается жать руки ветеранам. Однако на полной записи видно, что Байден тоже пообщался с ветеранами и пожал им руки.

Издание отмечает, что различные политические группы уже давно распространяют очерняющие оппонентов видеоролики. Однако новый шквал записей в очередной раз напоминает о задаче, которая стоит перед 81-летним Байденом — ему нужно убедить избирателей, что он достаточно проворен, чтобы быть президентом еще один срок, пишет газета.

Фирма PeakMetrics подсчитала, что за последние две недели количество видеороликов, выставляющих Байдена в невыгодном свете, увеличилось на 2000% по сравнению со средней активностью. NYT отмечает, что некоторые из этих роликов явно манипулятивны, другие — не учитывают важный контекст с целью выставить Байдена в невыгодном свете.

«Люди, которые уже обеспокоены его (Байдена) возрастом, быстро принимают то, что видят на видео, и не задаются вопросом, выборочно ли оно отредактировано, — объяснил Чарльз Франклин из юридической школы Маркетта, которая проводила опрос среди избирателей. — Просмотр изображения за изображением или видео за видео в течение последних нескольких лет также усиливает ощущение, что он (Байден) слишком стар».

Газета отмечает, что штаб Байдена в ответ также публикует видео, ставящие под сомнение, например, психическое здоровье Дональда Трампа. Также власти США создали межведомственную группу, которая оценит влияние искусственного интеллекта и дезинформации на выборы.

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