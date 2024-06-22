СМИ: в консультировавшей Путина по войне в Украине службе ФСБ сменился глава

Сергей Беседа покинул пост руководителя пятой службы ФСБ. Об этом рассказали источники «Важных историй».

По данным издания, его место занял Алексей Комков. До этого он был заместителем руководителя службы контрразведки.

Источники издания утверждают, что Беседа стал советником главы ФСБ Александра Бортникова. «Важные истории» пишут, что формальной причиной для отставки Беседы стало то, что ему исполнилось 70 лет, это предельный срок службы. Издание также утверждает, что причины смены руководителя в пятой службе не только формальные — властные группировки внутри ведомства борются за высокопоставленные посты, в том числе кресло самого Бортникова.

Источники «Важных историй» утверждают, что директор ФСБ, которому исполнится 73 года, давно «просится на покой по состоянию здоровья». Одним из возможных претендентов на место Бортникова называют первого заместителя ФСБ Сергея Королева. «Важные истории» писали о его связях с преступным миром. Комков, возглавивший пятую службу, считается его протеже, отмечает издание.

Пятая служба собирает сведения внутри России и странах бывшего СССР. «Важные истории» писали, что именно пятая служба консультировала Путина по поводу решения о полномасштабном вторжении в Украину. Издание отмечает, что предоставленная службой информация во многом была ложной, что выяснилось вскоре после начала войны. В частности, российские власти считали, что армия не встретит сопротивления.

«Медуза» утверждала, что руководство службы отправили в 2022 году под домашний арест, но источники «Важных историй» это отрицают.

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