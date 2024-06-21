Захар Прилепин научит студентов МГУ бороться с «гибридными войнами»

Российский писатель-пропагандист, участник войны в Украине, а также сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Захар Прилепин вместе с факультетом политологии МГУ приняли решение о совместном сотрудничестве. Об этом изданию The Insider сообщили в пресс-службе партии.

Как пишет издание, Прилепин вместе с членами своей команды будет участвовать в реализации магистерской программы факультета под названием «Стратегические коммуникации, информационные и гибридные войны». Программа рассчитана на подготовку специалистов в области противоборства информационным войнам. Набор будущих студентов открылся 20 июня.

«В современных условиях геополитического противостояния и повышения конфликтогенного потенциала межгосударственных отношений значительную роль играют информационно-коммуникационные составляющие противостояния России с ее геополитическими оппонентами», — говорится в сообщении депутата партии Максима Ананьева, которого пригласили принять участие в программе в качестве руководителя.

По словам Ананьева, выпускники программы «овладевают знаниями, умениями и навыками в области обеспечения национального информационного суверенитета и противодействия операциям гибридных, когнитивных и ментальных войн», что в дальнейшем позволит им работать в государственных органах.

Однако, как отмечает The Insider, сам Ананьев поучаствовал в «информационных войнах». В сентябре 2022 года он опубликовал видео, якобы снятое в зоне боевых действий в Донбассе. Однако, по словам местных жителей, выложенные Ананьевым кадры были сняты на одном из фортов во Владивостоке.

Захар Прилепин принимал участие в военных действиях на востоке Украины с 2016 по 2018 годы, а в январе 2023 года он подписал контракт с Росгвардией и продолжил воевать уже при полномасштабном вторжении.

В 2019 году в интервью Андрею Пивоварову он заявил, что ни о чем не жалеет, а «совесть, если и беспокоит его, то по другим причинам, а не в связи с Донбассом».

6 мая 2023 года в Нижегородской области взорвали автомобиль, в котором находился писатель. Вместе с Прилепиным был его водитель — воевавший на стороне самопровозглашенной ЛНР Александр Шубин. Он умер на месте, Прилепин был ранен. Российский МИД обвинил в произошедшем украинские власти. В СБУ заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к покушению.

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