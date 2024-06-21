Фермеры Афганистана могут вернуться к выращиванию опиума из-за климатических изменений

В Афганистане фермеры могут снова начать выращивать опиумный мак, несмотря на действующий в стране запрет, из-за климатических изменений. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что запрет на выращивание опиумных маков был введен в Афганистане после того, как власть в стране перешла к Талибану в 2021 году. Тогда выращивание мака запретили по религиозным мотивам.

Однако, по словам афганских фермеров, выращивание альтернативных культур, например, хлопка и пшеницы, не позволяет им достаточно зарабатывать из-за падающих цен. В то же время выращивание овощей и фруктов, в частности, баклажанов, гранатов или абрикосов стало практически невозможным в силу изменений климата.

The Washington Post отмечает, что некоторые фермеры покидают свои поля. Часть из них рассматривает возвращение к выращиванию опиумного мака, несмотря на действующий запрет.

Издание утверждает, что если власти Афганистана не смогут найти альтернативу маку, то это может сказаться и на других странах. По данным ООН, Афганистан был крупнейшим в мире экспортером опиума до прихода к власти Талибана. На его долю приходилось более 80% мировых поставок опиума.

По данным The Washington Post, правительство Афганистана пытается определить культуры, которые могут расти в засушливых и засоленных условиях. Хотя шафран и фисташки являются одними из наиболее многообещающих альтернатив, выбор сорта, как пишет издание, будет иметь решающее значение.

Издание отмечает, что падение доходов в сфере сельского хозяйства, вызванное климатическим кризисом, особенно заметно на юге Афганистана. В то время как среднегодовая температура в Афганистане за последние полвека выросла на 3,2 градуса по Фаренгейту, что в два раза превышает средний мировой показатель, на юге страны температура выросла на 4,3 градуса.

Кроме того, уровень реки Гильменд упал примерно на два с половиной метра с 2003 по 2021 год, а на юге сильно сократилось количество осадков. The Washington Post отмечает, что в ближайшем будущем климатическая ситуация в Афганистане будет только ухудшаться.

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