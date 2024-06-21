Осужденный за убийство вагнеровец вернулся с войны и убил своего друга из-за девушки

Устиновский суд Ижевска приговорил вернувшегося с войны в Украине бойца ЧВК Вагнера Артема Егорова к 15 годам колонии строгого режима за убийство его друга и покушение на убийство его девушки. Об этом сообщает «Верстка».

Издание отмечает, что ранее в отношении Егорова уже выносили приговор по делу об убийстве. В 2020 году его приговорили к восьми годам лишения свободы. Тогда Егоров поссорился со своим другом из-за девушки и убил его с помощью ножа и графина.

Осенью 2022 года Егорова из колонии завербовали в ЧВК Вагнера, и он отправился на войну в Украину. Вагнеровец отслужил полгода и вернулся домой после того, как получил ранение в ногу и был помилован. По возвращении Егоров познакомился с местной жительницей. По ее словам, мужчина казался ей неконфликтным, «но очень ревнивым».

Егоров вместе с девушкой поехал отмечать день рождения его друга. К ночи мужчина оказался слишком пьян, и его друг предложил остаться у него в квартире. Когда девушка Егорова вышла ночью в туалет, тот решил, что она захотела ему изменить с его другом.

Егоров добрался до ванной комнаты, где несколько раз ударил девушку кулаком и начал ее топить. На помощь девушке пришел именинник и помог ей высвободиться. После этого Егоров нанес своему другу многочисленные удары ножом. Он также ударил ножом свою девушку не менее пяти раз. Затем вагнеровец забрал мобильные телефоны пострадавших, запер дверь в квартиру и уехал к своей сестре.

Девушке удалось выжить — ее крики привлекли внимание соседа, который вызвал полицию.

На заседании суда Егоров признал вину и заявил, что совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал факт участия Егорова в войне в Украине, а также полученную им медаль «За отвагу», смягчающим обстоятельством, а алкогольное опьянение — отягчающим.

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