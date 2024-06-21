В Таджикистане женщинам запретили носить «чуждую» одежду

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон «О торжествах и церемониях», запрещающий ношение «чуждой» для культуры страны одежды. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила пресс-служба таджикского президента.

За нарушение запрета на ношение, ввоз и продажу такой одежды законом предусмотрен штраф в размере более 700 долларов. При этом в документе нет четких указаний на то, какие именно виды одежды считаются «чуждыми национальной культуре» и запрещены к продаже и ношению.

В то же время, эксперты говорят, что речь в первую очередь идет о традиционной мусульманской одежде, и не только хиджабе, но и сатре — платке, который мусульманки повязывают на голову.

Тем же законом власти Таджикистана запретили «идгардак» — связанный с Курбан-байрамом, Ураза-байрамом и праздником Навруз обычай, напоминающий колядки. В это время дети одеваются в красивую одежду и обходят дома с большими сумками, выпрашивая у хозяев лакомства.

В соцсетях уже появились многочисленные жалобы живущих в Таджикистане женщин на местных силовиков. Те якобы останавливают женщин в хиджабах на улицах и требуют снять их или носить как платок.

Также сообщается о случаях, когда женщин в хиджабах не пускали в поликлиники и больницы. Кроме того, местные силовики провели рейды на вещевых рынках в Душанбе, в ходе которых запретили торговать там хиджабами.

В ноябре прошлого года власти Узбекистана запретили носить на территории страны одежду, скрывающую лицо. За нарушение запрета законом предусмотрены штрафы, эквивалентные суммам от 405 до 810 долларов американских долларов. Речь идет о ношении в общественных местах одежды, «скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности», пояснили тогда в министерстве юстиции Узбекистана.

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