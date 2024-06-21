Модель набила тату своему коту и вызвала возмущение в интернете

Украинская модель и блогер Елена Иваницкая вызвала волну возмущения в интернете. Пользователи социальной сети X обратили внимание на фотографии ее кота-сфинкса, на груди которого набита татуировка с изображением египетского бога Анубиса, и обвинили модель в жестоком обращении с животными.

«Это жестокое обращение. За такое в нормальных странах зверей забирают», — написала в комментариях одна из пользовательница соцсети.

По словам другого пользователя под ником @ykostyukevich кот не мог дать согласия на татуировку, и хозяйка животного сделала это против его воли. «Мне жаль, что ко многим животным относятся как к вещи и проворачивают вот такие манипуляции», — отметил комментатор.

Часть пользователей высказали предположение, что татуировка может быть ненастоящей, другие же, наоборот, отметили, что проводить такие манипуляции с животным совершенно нормально.

Одна пользовательница отметила, что любая операция или татуировка — это плохо, но если все расценивают кастрацию или стерилизацию как привычное явление, то и к тату на животных тоже стоит относиться нормально.

Пользователи отмечают, что таких животных в последнее время становится все больше. Комментатор с ником @loveiskeks показала фотографию другого кота-сфинкса, полностью забитого разноцветными татуировками, отметив, что к ней на прием приносили «такого пациента». Другой пользователь заявил, что сталкивался с подобным случаем около восьми лет назад, когда знакомый тату-мастер набил татуировку своему коту.

Вероятно, речь идет про тату-мастера Александра Бажанова из Краснодара, на которого после проведенной им манипуляции над своим котом так же обрушилась волна хейта. В разговоре с местным изданием Кубань 24 он утверждал, что нанесение татуировки не принесло его животному никакого дискомфорта.

«Мы одни из неординарных людей, в хорошем смысле этого слова. Мы же художники, и нам нужен был такой же друг, как и мы», — сказал он.

Кота, ставшего причиной хейта и неприязни в адрес модели, зовут Яша. У него есть собственная страница в инстаграме. И это уже не первая волна возмущения, вызванная после публикации его снимков. Елена Иваницкая вместе со своим парнем Анатолием Логиновым набили Яше татуировку еще в 2017 году. Тогда в адрес модели стали поступать негативные комментарий — в жестоком обращении с животными Иваницкую обвинили как пользователи социальных сетей, так и украинские зоозащитные организации.

«Когда владелец — садист! Жителю Чернигова Анатолию Логинову показалось смешным сделать татуировку собственному коту. Не нашлось мыслящих людей и в салоне, поэтому животное перенесло худшие часы в своей жизни. На эти фотографии невозможно смотреть! Ищем активистов в Чернигове, готовых взяться за это дело», — говорилось на странице зоозащитной организации UA Animals в Facebook.

Однако хозяйка животного тогда заявила, что весь процесс нанесения татуировки контролировался ветеринаром, кот был под наркозом и ничего не почувствовал.

«Я посоветовалась с ветеринаром, прежде чем сделать тату, и врачи все одобрили», — рассказывала модель The Sun. Хозяйка Яши также отметила, что кот «завтракает устрицами и ведет жизнь, которой могут позавидовать его защитники».

Яша не первый кот, которому набили татуировку. В 2017 году татуировки своему коту-сфинксу по кличке Бес сделал блогер Кара Файт из Екатеринбурга. В частности, он набил на теле животного восьмиконечные звезды, веер из карт на груди, а также женский портрет на спине. В 2019 году животное пропало. Спустя год после пропажи его хозяин завел себе нового кота той же породы.

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