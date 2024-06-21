Россия могла следить за учениями НАТО с помощью гражданских кораблей

Россия могла следить за критической инфраструктурой европейских стран и учениями НАТО в Северном море, используя около 200 гражданских судов. Об этом говорится в совместном расследовании изданий Follow the Money и бельгийской газеты De Tijd.

По словам бывшего аналитика контрразведки ФБР Кевина Риле, такая практика не применялась со времен холодной войны. Однако Россия в лице главного управления Глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ) и ГРУ вернулась к этим методам шпионажа с 2014 года.

В ходе расследования было обнаружено 1012 судов под российским флагом, которые находились в Северном море в период с 1 января 2014 года по 1 апреля 2024 года. Речь идет о грузовых, рыболовецких и научно-исследовательских судах, а также нефтяных танкерах и яхтах.

В 60 тысячах случаев суда отклонялись от своего маршрута, кружили на месте или дрейфовали. Такое поведение экипажа, по мнению расследователей, говорит о том, что вместо отлова рыбы, перевозки грузов или исследований команды этих кораблей собирали сведения о расположении критической инфраструктуры или наблюдали за проходящими учениями.

К примеру, фрегат «Штандарт» более 230 раз отклонялся от маршрута. Он почти 90 раз оказывался менее чем в 10 километрах от кораблей НАТО. Аналогичные маневры совершали суда Sirius, Atlantic Lady и Arctic Spirit. При этом в 278 случаев российские корабли плавали вблизи кораблей НАТО на протяжении часа.

Расследователи отмечают, что российские корабли подозреваются как минимум в 950 случаях шпионажа в Северном море. Большинство зафиксированных инцидентов слежки произошли недалеко от трубопроводов, расположенных в Северном море. Еще 70 — касались попыток обнаружения электрических кабелей, более 120 — телекоммуникационных кабелей.

При этом расследователи отмечают, что береговая охрана европейских стран начиная с 2014 года часто находила на российских кораблях аппаратуру для прослушки, подводные дроны и сканеры гидроакустических сигналов, которые используют для картирования морского дна и обнаружения кабелей. Однако применять санкции в отношении таких находок достаточно сложно — этому препятствует Конвенция ООН по морскому праву.

«Российские суда сами по себе вызывают подозрения, даже если они ходят в обычном режиме. Потому что каждое российское судно, даже если оно работает на частную компанию, в любом случае работает на российское правительство», — отметил в разговоре с расследователями представитель бельгийского отдела морской безопасности Томас де Шпигеларе. По его словам, береговая охрана может только следить за судами, проверять их, но не арестовывать экипаж за найденную аппаратуру.

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