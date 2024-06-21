Матери запретили посещать дочь в психдиспансере и выписали ребенка с порезами и ожогами

Многодетная мать Юлия из города Гулькевичи в Краснодарском крае обвинила врачей психоневрологического диспансера в поселке Заречное в издевательствах над дочерью. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на саму Юлию.

По данным канала, 13-летняя дочь Юлии Вероника получила инвалидность еще в детстве, поскольку девочка не разговаривала, а в 2019 году ей диагностировали задержку в развитии психики.

Как пишут «Осторожно, новости», недавно родители Вероники отвезли ее к психиатру из-за того, что девочка начала часто кричать без причины. Ребенка оставили в стационаре психоневрологического диспансера. Сотрудники учреждения, в частности врач Марина Ч., пообещали родителям провести комплексное обследование, в том числе измерить внутричерепное давление при помощи аппарата УЗИ.

Телеграм-канал отмечает, что лечащий врач вызывал доверие у Юлии, и она оставила девочку в больнице. Когда мать решила узнать о состоянии ребенка, она не смогла дозвониться до врача. Вскоре выяснилось, что Вероникой занимается другой специалист, а прежний врач ушла в отпуск.

Юлии запретили посещать дочь и не назвали точный диагноз. Через три недели она решила забрать ребенка. По словам Юлии, за это время ее дочь похудела на 10 килограмм, на ее теле были многочисленные ожоги и порезы. Она также перестала узнавать родителей.

Врачи диспансера заявили, что Вероника якобы сама нанесла себе все травмы и долго не ела по причине стоматита — воспаления слизистой оболочки полости рта. Юлия написала заявление в полицию.

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье об истязании в отоношении несовершеннолетнего лица (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК) и по статье о халатности должностных лиц лечебного заведения ​​(ч. 1 ст. 293 УК).

В пресс-релизе СК сказано, что с мая по июнь этого года, пока девочка находилась в медучреждении, ей нанесли «множественные повреждения различных частей тела». При этом, по данным следствия, работники психоневрологического диспансера не предприняли должных мер по оказанию помощи ребенку.

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