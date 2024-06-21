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Черногория и соседние страны остались без электричества из-за жары

17:49 • 21.06.2024

Отключения электричества произошли почти во всей Черногории, в столице Боснии и Герцеговины Сараево, Албании и на большей части Адриатического побережья Хорватии. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, в Черногории вышел из строя интерконнектор — конструкция, позволяющая осуществлять обмен питанием между электросетями. Однако официального подтверждения этой информации не было.

В Хорватии из-за отключения питания без электричества остались крупные предприятия, а также перестали работать светофоры. Кроме того, электроэнергия пропала из жилых домов. В городе Сплит остановилось движение на улицах, а местные жители сообщили о многочисленных сиренах машин скорой помощи.

Как пишет Reuters, хорватская энергетическая компания НЕР пытается установить причины сбоя. В сообщении компании говорится, что он был международным. В НЕР добавили, что запустили «все производственные мощности», чтобы обеспечить местных жителей электроэнергией «в кратчайшие сроки».

Хорватское издание HRT сообщает, что помимо отключения электроэнергии, возникла проблема с интернетом. Как выяснилось, из-за аварии с электричеством и интернетом граждане не могут покупать лекарства в аптеках. Издание отмечает, что температура в некоторых городах достигает 40°С, а в жилых помещениях может подниматься до 50°С из-за невозможности включить кондиционеры.

Кроме того, боснийское издание Dnevni Avaz пишет, что в Сараево остановлено движение трамваев и троллейбусов. Издание предполагает, что причино отключения стали перегрузки на линии электропередач. 

С 14:15 по местному времени Dnevni Avaz начало сообщать о постепенном восстановлении подачи электричества в некоторых городах Боснии и Герцеговины. По данным HRT, на части территории Хорватии также восстановили электроснабжение.

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