Разрушенный во время извержения Везувия пляж открыли для посетителей

В археологическом парке города Геркуланум на берегу Неаполитанского залива на юге Италии открылся пляж, который был разрушен в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Франческо Сирано, директора археологического парка в Геркулануме, восстановление пляжа позволяет людям посмотреть это место «с той же позиции, что и древние римляне». «Посетители должны спуститься через туннель… и мы как будто возвращаемся на две тысячи лет назад, а потом внезапно появляется пляж», — добавил Сирано.

Издание отмечает, что Геркуланум менее известен, чем соседние Помпеи, однако здесь было обнаружено большое количество артефактов. К примеру, во время раскопок 1980-1990-х годов здесь обнаружили останки более 300 человек. The Washington Post утверждает, что по большей части это были останки женщин и детей, а также собак и овец.

Сирано отметил, что это лишь пять процентов от общего населения города. Он добавил, что во время исследования пляжа также были обнаружены органические материалы, например, древесина и продукты питания, и обугленные свитки папируса.

Издание отмечает, что на пляже люди, возможно, пытались укрыться от пепла и лавы во время извержения Везувия и ждали Плиния Старшего, командующего римским флотом, который якобы должен был организовать спасение жителей Помпей и Геркуланума.

Реконструкцией пляжа занимались Министерство культуры Италии и Гуманитарный институт Паккарда. Франческо Сирано отмечает, что во время работ местные власти разрешили не воссоздавать характерный для пляжа черный вулканический песок. Его заменили на схожий по цвету материал, который позволяет людям на колясках беспрепятственно посещать пляж.

Как отмечает The Guardian, Геркуланум считался более богатым городом, нежели Помпеи. Во время раскопок там обнаружили постройки с фресками и мозаичными полами.

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