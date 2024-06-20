В Госдуме призвали защитить россиян от возвращающихся с войны экс-заключенных

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина потребовала защитить россиян от бывших заключенных, которые возвращаются с войны в Украине и совершают новые преступления. Об этом она написала в своем телеграмм-канале.

Такое заявление депутат сделала после новости об убийстве несовершеннолетней школьницы, произошедшем в Кемеровской области. По подозрению в совершении преступления задержали 49-летнего местного жителя. СМИ установили, что задержанным может быть Андрей Быков, полный тезка которого был судим не менее шести раз и воевал в Украине в составе подразделения «Шторм Z». В «Шторм Z» служат завербованные в колониях заключенные, а также провинившиеся обычные военнослужащие, которых стали отправлять в такие отряды за разного рода проступки.

«Будучи председателем Комитета Госдумы по защите семьи, я обязана предупредить, что подобные трагедии будут происходить все чаще. Вернувшись с фронта, эти люди оказались не социализированы и представляют опасность для общества», — отметила Останина.

По словам депутата, правоохранительные органы должны взять на себя ответственность за защиту россиян от бывших заключенных. В частности, контролировать их передвижения и помогать с трудоустройством. Как отмечает Останина, для этой цели необходимо разработать законопроект, который будет регламентировать все вопросы, касающиеся таких заключенных.

«Мы должны действовать незамедлительно. Нельзя допустить, чтобы подобные кошмары повторялись. Наши дети заслуживают безопасной жизни и защиты от безжалостных преступников», — пояснила Останина.

Убитая школьница пропала 18 июня. Девочку звали Карина Кабикова. В сообщении СК говорилось, что ее тело обнаружили в колодце возле заброшенного здания в центре города.

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