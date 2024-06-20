Путин сравнил санкции против Северной Кореи с блокадой Ленинграда

Владимир Путин выступил на пресс-конференции в Ханое, столице Вьетнама, где обвинил Запад во введении нелегитимных санкций против КНДР, схожих, по его мнению, с блокадой Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин утверждает, что санкции против КНДР нуждаются в пересмотре, поскольку жители страны сталкиваются с несправедливыми ограничениями. В частности, как утверждает Путин, они не могут ездить на заработки и обеспечивать свои семьи.

Путин также упомянул свою недавнюю поездку в КНДР и заявил, что не исключает возможных поставок российского оружия в Северную Корею. По его мнению, это может стать «сдерживающим фактором в тлеющем корейском кризисе».

Также Путин пригрозил поставками оружия в другие страны, если Европа продолжит поставлять боеприпасы в Украину. При этом страны, в которые Россия может начать поставлять оружие, Путин называть отказался. Также, по его словам, если Южная Корея начнет поставки боеприпасов в Украину, Россия примет ответные меры.

Кроме того, Путин вновь заявил, что не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. По его мнению, руководство Украины «не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины».

«Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, это никогда и не случится», — прокомментировал Путин возможность мирных переговоров с Украиной. Он добавил, что Москва готова к переговорам, но только с учетом «стамбульских договоренностей».

Путин также заявил, что Москва готова пересмотреть ядерную доктрину из-за якобы намерений Запада применить ядерное оружие. При этом, по словам Путина, Россия не будет наносить «превентивный удар».

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